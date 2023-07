Oamenii legii din cadrul Politiei Statiunii Covasna, aflati in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, au identificat sambata un barbat de 30 de ani, care conducea un autoturism, insa fara sa aiba permis de conducere. Un caz similar a avut loc in aceeasi zi si in satul Dalnic. In ambele situatii, cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.Politistii covasneni informeaza ca la data de 15 iulie, in jurul orei 00:40, un ... citeste toata stirea