Soferi prinsi sub influenta alcoolului la volan pe drumurile din judet

Alti doi conducatori auto au fost depistati, in zilele de duminica si luni, in timp ce conduceau sub influenta alcoolului pe raza judetului Covasna. In ambele cazuri, soferii au fost transportati la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar politistii au intocmit dosare penale.Primul incident a avut loc duminica dupa-amiaza, in localitatea Marcus, unde politistii Sectiei de Politie Rurala Intorsura Buzaului au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat in varsta de 38 de