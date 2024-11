Solutie revolutionara pentru repararea conductelor, fara spargerea asfaltului

COMUNICAT DE PRESA. In zona intersectiei strazilor Sporturilor si 1 Decembrie 1918 din Sfantu Gheorghe se repara o conducta care in trecut a dat nastere mai multor reclamatii, fiind folosita o tehnica deja consacrata in strainatate, dar care nu a mai fost utilizata pana in prezent in resedinta de judet."Conducta va fi reabilitata pe o sectiune de aproximativ 50 de metri, deoarece pare sa se fi deplasat din pozitia initiala. Nu este o situatie neobisnuita, deoarece conductele sunt expuse ... citește toată știrea