Solutii pentru transportatori (P)

Ministerul Finantelor vine in sprijinul transportatorilor romani si pune in consultare publica un proiect de hotarare de guvern pentru acordarea unui ajutor de stat. Aceasta masura compenseaza recentele cresteri ale pretului carburantilor si va fi in vigoare pana la 31 decembrie 2024.Ajutorul de stat va fi acordat sub forma unui grant acordat firmelor de transport licentiate in Romania. Bugetul schemei de ... citește toată știrea