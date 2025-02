Sondaj OCV: Cum percep covasnenii serviciile restaurantelor si cafenelelor din Sfantu Gheorghe

Cat de bine servesc restaurantele si cafenelele din Sfantu Gheorghe? Aceasta a fost intrebarea la care am cautat raspuns in luna ianuarie, printr-un sondaj dedicat experientei consumatorilor. Rezultatele? Doar 3% dintre participanti s-au declarat foarte multumiti, in timp ce o treime dintre respondenti au fost nemultumiti de servicii.Astfel, doar 3% dintre participantii la sondajul nostru s-au declarat foarte multumiti. Un grup mai mare, de 39%, s-a aratat multumit de servicii, dar recunosc ... citește toată știrea