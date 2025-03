Sondaj OCV: noile semafoare din Sfantu Gheorghe - solutie sau problema?

Anul acesta, traficul din Sfantu Gheorghe isi va schimba dinamica odata cu instalarea a 12 semafoare noi in oras, care, conform viceprimarului Toth-Birtan Csaba, ar urma sa fie functionale in perioada mai-iunie. Am dorit sa aflam parerea covasnenilor despre aceste schimbari, asa ca sondajul din luna februarie s-a concentrat pe tema semafoarelor.Rezultatele sunt destul de impartite. Astfel, 25% dintre participanti considera ca noile semafoare vor contribui in mod cert la reducerea aglomeratiei ... citește toată știrea