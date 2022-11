Spargere la un magazin din Sfantu Gheorghe

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati duminica dimineata de catre un barbat despre faptul ca o persoana necunoscute a patruns in incinta unui magazin aflat la parterul blocului in care locuieste. Hotul care a intrat mascat in unitatea comerciala de pe strada Lacramioarei a reusit sa sustraga o pereche de incaltaminte. Acesta s-a ranit in timp ce dadea spargerea.Desi initial s-a constatat ca hotul nu a patruns in incinta unitatii comerciale si a parasit ... citeste toata stirea