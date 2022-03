SPCP Covasna ajuta alte judete cu emiterea pasapoartelor

Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte (SPCP) Covasna isi sprijina colegii din alte judete in contextul in care numarul persoanelor care doresc sa isi elibereze pasaport a crescut, la nivel national, cu 417,40% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Pentru ca in Covasna exista un flux mai mic, fata de situatia din alte judete, unele solicitari de emitere a acestui act ajung la SPCP Covasna."Pentru a asigura eliberarea pasapoartelor intr-un termen cat mai scurt, a fost dispusa ... citeste toata stirea