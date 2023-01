Spectacol de teatru "in cinstea" demolarii hotelului Bodoc

Demolarea Hotelului Bodoc se va intampla in acest an, anunta autoritatile locale, care precizeaza ca acest moment are o semnificatie simbolica, pentru ca reprezinta sfarsitul unei epoci. Inceperea lucrarilor va fi marcata printr-un spectacol de teatru si de video mapping unic in regiune, la care sunt asteptati sa participe cateva mii de spectatori.Municipalitatea si Teatrul "Tamasi Aron" pregatesc un eveniment de adio unic, anunta reprezentantii Primariei Sfantu Gheorghe. Evenimentul va putea ... citeste toata stirea