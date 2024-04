"Speed Marathon" - politistii "vaneaza" soferii vitezomani. Cand are loc actiunea

Soferii vitezomani sunt vizati de cea mai noua actiune europeana de preventie in trafic, derulata si pe drumurile din judet. Operatiunea "ROADPOL Speed" are loc in perioada 15- 21 aprilie, informeaza IPJ Covasna. In 19 aprilie va avea loc "Speed Marathon"."Un moment de referinta in cadrul acestei operatiuni este "Speed Marathon", care va avea loc in data de 19 aprilie. Acest eveniment emblematic este organizat anual de catre Reteaua Europeana a Politiilor Rutiere si reprezinta cea mai ampla ... citește toată știrea