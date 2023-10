Covasnenii vor putea circula mai usor prin judet cu transportul in comun pentru ca zeci de rute, unele noi, altele reintroduse, vor fi functionale cel mai probabil de saptamana viitoare. Consiliul Judetean (CJ) a adoptat in sedinta de joi, 5 octombrie, cinci proiecte de hotarare de aprobare a tarifelor si licentelor de transport.Potrivit presedintelui CJ, deciziile, aprobate in regim de urgenta, sunt foarte necesare. De altfel, nu era niciun secret ca in multe zone din judet fie nu exista ... citeste toata stirea