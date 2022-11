Spital cu platforma pentru aterizarea elicopterelor, pe strada Esigaretei din Sfantu Gheorghe

Strada Esigaretei din Sfantu Gheorghe este locatia unde, in urmatorii ani, vor fi construite mai multe cladiri cu functie de spital, dar si o platforma de aterizare a elicopterelor medicale. Consiliul Local a adoptat in cea mai recenta sedinta Planul Urbanistic Zonal care reglementeaza zona unde vor avea loc aceste investitii.Planul Urbanistic Zonal (PUZ) a avut la baza documentatia "Construire cladiri destinate sanatatii", realizata in numele Consiliului Judetean Covasna."Planul Urbanistic ... citeste toata stirea