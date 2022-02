Spitalul de Recuperare Cardiovasculara isi reia activitatea in toate sectiile din luna martie

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara dr. Benedek Geza din statiunea Covasna, care in ultimul an si jumatate a functionat ca unitate medicala suport COVID-19, isi va relua activitatea in toate sectiile incepand din luna martie.Managerul institutiei, Monica Sporea, a declarat ca zona COVID-19 va fi restransa, spatiile vor fi reorganizate si dezinfectate, iar programarea pacientilor se va face online."Mai avem de pus la punct cateva detalii legate de programari si de organizare, dar din luna ... citeste toata stirea