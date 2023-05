Dupa trei ani consecutivi de participare, efort comun si dedicarea unei intregi echipe, Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe a fost premiat cu cea mai inalta distinctie in cadrul ESO Angels Awards 2023 - premiul la categoria "DIAMOND", pentru rapiditatea si eficienta in ingrijirea pacientilor cu accidente vasculare cerebrale ischemice.Meritul pentru aceasta reusita ii revine in totalitate echipei de medici, asistenti, infirmieri, brancardieri, dispeceri 112 si ... citeste toata stirea