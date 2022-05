Spitalul Judetean Sfantu Gheorghe, premiat la categoria "Platinum" in cadrul ESO Angels Awards 2022

Pentru al doilea an la rand, Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" a fost premiat in cadrul ESO Angels Awards pentru rapiditatea si eficienta in ingrijirea pacientilor cu accidente vasculare cerebrale ischemice. In acest an, organizatia internationala ESO Angels si Societatea Europeana de Stroke au acordat unitatii medicale din Sfantu Gheorghe premiul la categoria "PLATINUM", fiind un nivel mai inalt fata de premiul "GOLD" obtinut in 2021.Acest lucru se datoreaza muncii unei ... citeste toata stirea