In aceasta primavara au inceput lucrarile de modernizare a unor strazi importante din Sfantu Gheorghe, respectiv Ciucului, Fabricii, Nicolae Iorga si Gen. Grigore Balan, dar si amenajarea trotuarelor pe strazile Lt. Paius David si Lunca Oltului.Pe strada Ciucului lucrarile sunt in grafic pe tronsonul cuprins intre B-dul Gen. Grigore Balan si str. Romulus Cioflec, urmand ca in cazul in care nu apar probleme, spre sfarsitul lunii constructorul sa continue pe urmatorul tronson, pe o singura ... citeste toata stirea