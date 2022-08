Stadiul lucrarilor la noul parc din cartierul Ciucului

In noul parc amenajat in cartierul Ciucului, in zona de langa Scoala Generala "Godri Ferenc", lucrarile sunt inca in derulare, a informat recent Primaria Sfantu Gheorghe."Continua lucrarile la noul parc comunitar din cartierul Ciucului. Recent au fost puse pavele si au fost instalate banci noi pe gardurile de beton. Instalarea elementelor de joaca si amenajarea zonei verzi vor urma in curand", au informat vineri autoritatile locale.In luna mai, primaria transmitea, printr-un comunicat de ... citeste toata stirea