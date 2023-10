In contextul sarbatoririi la 25 octombrie a Zilei Armatei Romaniei, in perioada 05-25 octombrie, la nivel national, se desfasoara Stafeta Veteranilor editia a X-a, un proiect INVICTUS Romania.Proiectul este dedicat camarazilor militari raniti in teatrele de operatii. Voluntarii INVICTUS au ales sportul ca principal mijloc de exprimare si s-au dedicat unei cauze la care, in timp, au subscris tot mai multe persoane, atat din mediul militar, cat si din cel civil.Cu aceasta ocazie, Batalionul ... citeste toata stirea