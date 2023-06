Timp de doua saptamani, 36 de politisti au urmat un modul de instruire in domeniul tragerii cu armamentul din dotare, ca parte integranta a cursului pentru initiere in cariera.Astfel, in cursul lunii iunie, ofiterii instructori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna - Biroul Pregatire Profesionala au realizat instruirea in domeniul tragerilor cu armamentul din dotare a 36 de agenti de politie aflati la inceput de cariera.Activitatea vine in continuarea stagiilor de pregatire ... citeste toata stirea