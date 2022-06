Start vot! Intorsurenii decid pe ce se vor cheltui 50.000 de lei din bugetul local

Campania de bugetare participativa "Tu decizi pentru Intorsura Buzaului" a ajuns la momentul votului. In perioada 21 - 26 iunie, intorsurenii vor putea alege care dintre cele patru proiecte inscrise va primi finantarea de maximum 50.000 de lei pusa la dispozitia acestui demers."*TU DECIZI PENTRU INTORSURA BUZAULUI!* este un program al comunitatii locale, in care cetatenii sunt implicati in toate etapele: de la generarea de propuneri de proiecte, votarea lor, iar apoi implementarea si ... citeste toata stirea