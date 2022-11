Statii noi pentru incarcarea masinilor electrice la Sfantu Gheorghe, deocamdata doar pe hartie

Masinile electrice reprezinta viitorul in materie de transport, iar soferii au nevoie de solutii de incarcare a autovehiculelor care sa le fie la indemana. La Sfantu Gheorghe, de cativa ani de zile, se vorbeste despre trei statii care ar urma sa fie amplasate la Sugas Bai, in parcarea Cinema Arta si la Sepsi Arena. De la proiect pana la realizare este insa cale lunga. Desi s-au obtinut toate avizele necesare, autoritatile spun ca s-au impotmolit din cauza unor costuri mari prevazute in avizul ... citeste toata stirea