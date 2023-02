Steagul secuiesc, din nou in atentie publica

Steagul secuiesc este din nou adus pe agenda publica, dupa ce, luni, presedintele Comisiei pentru Politica Externa din Parlamentul Ungariei, Nemeth Zsolt, a publicat pe pagina sa de Facebook un text in care acuza Romania ca ingradeste dreptul arborarii acestuia. In replica, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a luat pozitie si a dezaprobat ferm reactia. Ulterior, a intrat in dezbatere si fundatia "Monitorul Secuiesc" din Gheorgheni, care solicita, printre altele, autoritatilor din Romania sa ii ... citeste toata stirea