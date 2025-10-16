Editeaza

Stefania Cristea: "Puterea adevarata nu se arata atunci cand e usor, ci atunci cand alegi sa mergi mai departe chiar si cand ti-e greu"

Sursa: Covasnamedia.ro
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 07:00
17 citiri
In Sita Buzaului, o comuna linistita si unita, exista tineri care arata ca performanta nu depinde de dimensiunea orasului, ci de pasiunea cu care te implici. Stefania Cristea, eleva in clasa a XII-a la liceul teoretic "Mircea Eliade" din Intorsura Buzaului, a invatat de timpuriu ce inseamna munca, responsabilitate si curaj. Crescuta intr-o familie modesta, intr-o comunitate in care oamenii se ajuta reciproc, Stefania s-a implicat firesc. A descoperit teatrul inca din gimnaziu, in trupa "N.R. - ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Covasna - Paris pe bicicleta: 5.100 de kilometri ca sa te intorci la tine
Intr-o dimineata de mai, la poarta unei case din Covasna, o mama isi strange fiul in brate. Langa ...
Adrian Stanciuleasa adauga o noua medalie in palmares: bronz la Campionatul National de Judo U18
Tanarul judokan Adrian Claudiu Stanciuleasa, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu ...
Electra Garaiacu este vicecampioana balcanica la lupte libere
Judetul Covasna are din nou motive de mandrie. Electra Garaiacu, sportiva legitimata la Clubul ...
ActualitateBusinessSportLife Show