Stele si sperante aprinse in centrul orasului

Oricine poate aprinde o stea pe cer. Oricine poate straluci in intunericul altcuiva. Oricine poate fi de ajutor. Oricine are capacitatea de a face ziua cuiva mai buna. Sunt poate simple propozitii pentru unele persoane, dar cei care au participat vineri seara la actiunea "Un milion de stele pentru nevoiasi" au simtit realitatea din spatele lor.Stiam ca seara de vineri, 14 octombrie, avea sa fie una speciala. Am facut in asa fel incat sa fie astfel, desi, pentru o clipa, am ezitat si mi-am zis ... citeste toata stirea