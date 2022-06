Strategia de Dezvoltare Urbana a municipiului Sfantu Gheorghe in perioada 2022-2030, in dezbatere publica

Primaria Sfantu Gheorghe a lansat, luni, in dezbatere publica, proiectul de hotarare privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) a municipiului pentru perioada 2022-2030.Documentul schiteaza cadrul de dezvoltare a municipiului Sfantu Gheorghe in urmatorii 8 ani si cuprinde, totodata, o lista de proiecte asezate in context local, regional, national si european, un concept de dezvoltare, precum si cateva directii prioritare de actiune.Potrivit autoritatilor locale, SIDU a fost ... citeste toata stirea