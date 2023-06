In cadrul Zilelor Comunei Ozun, care s-au desfasurat in perioada 9-11 iunie a.c., au fost inaugurate strazile modernizate din cadrul investitiei "Modernizare drumuri de interes local din comuna Ozun". In ultimii ani, s-au asfaltat pe raza localitatii 27,3 km de drumuri, in valoare totala de 38,4 milioane de lei, aportul propriu al autoritatilor locale fiind de 4,2 milioane de lei. Panglica de inaugurare s-a taiat, simbolic, duminica, 11 iunie.Momentan, sunt asfaltate 85% din drumuri, iar ... citeste toata stirea