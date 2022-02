Studiu: 66% dintre romani schimba electrocasnicele mari la 5-10 ani

Doua treimi dintre romani (66%) sustin ca inlocuiesc electrocasnicele mari uzate (frigider, cuptor, masina de spalat), in medie, la 5-10 ani, in timp ce telefoanele mobile sunt schimbate o data la 2-3 ani, reiese dintr-un studiu al Asociatiei Environ, realizat de Reveal Marketing Research.Potrivit sursei citate, cei mai multi dintre respondenti afirma ca sunt influentati in decizia de cumparare a unui echipament electric nou in primul rand de pret (54%), clasa energetica (32%) si recenziile ... citeste toata stirea