La Intorsura Buzaului, o data cu finalizarea lucrarilor la Drumul Judetean (DJ) 121A, au aparut, la intersectia Intorsura Buzaului-Barcani-Saramas, indicatoare bilingve, atat in limba romana, cat si in limba maghiara. Unul dintre consilierii locali din oras, Claudiu Severian Morar, acuza ca montarea lor este ilegala si a fost facuta fara acordul autoritatilor locale. Primarul din Intorsura Buzaului, Raul Urda, spune ca astfel de indicatoare au fost montate si in Barcani si la Valea Mare, iar in ... citeste toata stirea