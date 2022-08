Sunt pregatite unitatile de invatamant din Sfantu Gheorghe de inceputul anului scolar?

Chiar daca momentul in care va suna primul clopotel este foarte aproape, sunt scoli din Sfantu Gheorghe care intra in noul an inainte sa se inchida santierele. Potrivit unui raport al primariei, in 2022, 15 unitati de invatamant au primit peste 1,1 milioane de lei pentru lucrari de reparatii curente. Pe langa acestea, sunt scoli unde se deruleaza investitii majore. Unele dintre acestea vor da peste cap organizarea orarului, pentru ca va trebui sa se tina cont de faptul ca o parte din salile de ... citeste toata stirea