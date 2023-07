Sepsi OSK a debutat excelent in sezonul 2023-2024, prin victoria cu 1-0 in fata campioanei en-titre, Farul Constanta, alb-rosii aducand a doua oara consecutiv Super Cupa Romaniei la Sfantu Gheorghe.Prima parte a jocului a fost terna, cu putine faze de poarta, Farul avand mai mult posesia si implicit initiativa. Cu trecerea timpului, Sepsi OSK a preluat controlul, iar Stefanescu si Balasa au amenintat poarta lui Aioani. Pana la pauza am mai consemnat uriasa ratare a lui Safranko, care din sase ... citeste toata stirea