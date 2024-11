Szilveszter Szabolcs, reales in functia de viceprimar al orasului Targu Secuiesc

In cadrul unei sedinte desfasurate luni, 4 noiembrie, Consiliul Local Targu Secuiesc a decis, in unanimitate, mentinerea lui Szilveszter Szabolcs in functia de viceprimar. El ne-a spus ca, in acest nou mandat, munca echipei din primarie se va axa pe cinci piloni - continuarea investitiilor pentru imbunatatirea vietii locuitorilor, asigurarea unui mediu curat si sigur, sustinerea unei vieti culturale si sportive active, dar si consolidarea relatiei dintre administratia locala si mediul privat. ... citește toată știrea