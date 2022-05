Sztakics Eva, fost viceprimar al orasului Sfantu Gheorghe, a primit premiul "Bradul de Argint"

Fostul viceprimar al municipiului Sfantu Gheorghe, Sztakics Eva, a fost distinsa cu premiul "Bradul de Argint", in cadrul sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (for decizional al UDMR) din 6 mai de la Cluj-Napoca. Premiul a fost inmanat de presedintele UDMR, Kelemen Hunor.Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) acorda an de an, incepand din anul 2002, distinctia "Bradul de Argint" personalitatilor care au depus eforturi deosebite pentru comunitatea din care fac parte."Anul ... citeste toata stirea