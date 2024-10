Talciocul de la Reci: Comori, masini retro si surprize la a 11-a editie!

Talciocul de langa intersectia de la Reci vine cu noi surprize in cea de-a 11-a editie. Pe langa tarabele comerciantilor la care veti putea descoperi obiecte de valoare, comori ascunse sau lucruri uitate, in cadrul evenimentului veti mai aveti ocazia sa admirati masini retro. Totodata, un cor de copii va sustine un concert special. Talciocul asteptat de colectionarii si iubitorii de vechituri va avea loc in acest weekend, 26-27 octombrie, intre orele 8:00-16:00.Talciocul de Reci ofera ... citește toată știrea