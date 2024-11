Tamas Sandor (CJ Covasna): Lucrarile la noul spital de pneumologie din Sfantu Gheorghe se vor finaliza in acest an

Lucrarile la noul spital de pneumologie din Sfantu Gheorghe, construit cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI) in incinta Spitalului Judetean de Urgenta "dr. Fogolyan Kristof", se vor incheia in acest an, a declarat, vineri, presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor.Potrivit acestuia, valoarea investitiei a fost mai mare decat cea prevazuta initial, ajungand la peste 42 de milioane de lei."Construirea se va finaliza anul asta (...) Valoarea totala a obiectivului ... citește toată știrea