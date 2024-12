Tanar de 18 ani, cercetat penal dupa ce a fost prins cu motocicleta neinmatriculata si fara permis

Unui tanar de 18 ani i s-a deschis un dosar penal dupa ce, duminica dupa-amiaza, a fost surprins in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata in satul Petriceni, comuna Sanzieni. Mai mult, acesta nu detinea permis de conducere."Duminica dupa-amiaza, politistii Sectiei de Politie Rurala Targu Secuiesc au depistat pe DC 1, in localitatea Petriceni, un tanar de 18 ani care conducea o motocicleta. Verificarile efectuate au aratat ca motocicleta nu era inmatriculata, iar tanarul nu poseda ... citește toată știrea