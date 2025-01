Tanar de 19 ani din Araci, arestat preventiv pentru tentativa de omor

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva unui tanar de 19 ani, acuzat de tentativa de omor. Incidentul, cauzat de un conflict spontan alimentat de consumul de alcool, s-a petrecut in data de 19 ianuarie, in localitatea Araci. Victima, un barbat de 35 de ani, a fost grav ranita dupa ce a fost lovita de mai multe ori cu un par.Potrivit anchetatorilor, tanarul l-a agresat pe un barbat in varsta de 35 de ani si i-a aplicat ... citește toată știrea