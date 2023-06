Politistii din Bixad au prins la volan sambata, 17 iunie, un tanar de 20 de ani care nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Oamenii legii continua cercetarile in acest caz.Baiatul de 20 de ani a fost surprins conducand pe Drumul National (DN) 12, in comuna Bixad."La data de 17.06.2023, in jurul orei 10:00, politisti din cadrul Postului de Politie Bixad, actionand pentru depistarea soferilor care conduc ... citeste toata stirea