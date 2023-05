Politistii Postului de Politie Ghelinta, aflati in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, au identificat miercuri un tanar de 25 de ani, care conducea un autoturism in stare de ebrietate. Totodata, din verificari s-a stabilit ca persoana in cauza nu avea nici permis de conducere."La data de 03.05.2023, in jurul orei 12:30, politistii Postului de Politie Ghelinta, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care circula pe un drum vicinal al DJ ... citeste toata stirea