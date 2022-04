Tanar ranit la Sita Buzaului dupa ce a cazut din car

Un tanar de 21 de ani din Sita Buzaului a fost ranit usor dupa ce a cazut din caruta cu care se deplasa. Evenimentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 22:00, a transmis Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Covasna. Barbatul a fost transportat la spital. Oamenii legii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa."La data de 08 aprilie a.c., in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au fost sesizati prin ... citeste toata stirea