Un tanar in varsta de 23 de ani a ajuns luni in arestul IPJ Covasna, dupa ce a fost prins la volanul unui autoturism, desi nu avea permis de conducere. S-a intamplat la Herculian."In data de 16 octombrie 2023, in jurul orei 11:15, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Baraolt, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, au oprit pentru control un autoturism care circula pe DC 45, in localitatea Herculian.Din verificarile efectuate de politisti a rezultat ca barbatul de 23 de ani, ... citeste toata stirea