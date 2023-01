Tanar retinut si cercetat pentru ca a furat dintr-o cabana din satul Floroaia

Un tanar in varsta de 22 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat pentru furt calificat. Acesta este banuit ca a intrat intr-o cabana din satul Floroaia, apartinator orasului Intorsura Buzaului, dupa ce a spart usa, si a furat mai multe bunuri din interior. Prejudiciul este estimat la 5.000 de lei. Tanarul a fost retinut dupa ce, in urma a doua perchezitii domiciliare, politistii au gasit cateva dintre aceste bunuri.Cercetarile in acest dosar au inceput in 20 decembrie, cand ... citeste toata stirea