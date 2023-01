Tanara transportata la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina

O tanara in varsta de 20 de ani a fost transportata la spital pentru ingriji medicale dupa ce, vineri dimineata, in jurul orei 09:00, in Brates, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat cu masina in afara drumului. Soferita nu consumase alcool, a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, Radu Stroe."La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 09.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe ... citeste toata stirea