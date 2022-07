Tanczos: La nivelul judetului Covasna nu sunt restrictii, dar si aici nivelul apei este mult sub media anuala

Prezent la o conferinta de presa in Sf. Gheorghe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat luni ca, desi in marile lacuri de acumulare rezervele de apa sunt la un nivel satisfacator, este necesar sa avem grija de resursele de apa, pentru ca seceta continua. In ceea ce priveste judetul Covasna, situatia nu este deocamdata alarmanta, insa risipa nu este recomandata."Rationalizarea apei inca nu este un termen potrivit pentru aceasta faza, dar restrictii sunt si apeluri ... citeste toata stirea