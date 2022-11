Targ de Craciun la Sfantu Gheorghe

Casa de Cultura "Konya Adam", in parteneriat cu Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe organizeaza Targ de Craciun in perioada 16-23 decembrie 2022 in piata centrala a orasului.Cu acest prilej, casa de cultura organizeaza licitatie pentru ocuparea urmatoarelor locuri de alimentatie publica: 3 locuri pentru comercianti de "kurtoskalacs" si/sau langos, 1 loc pentru a comercializa bauturi calde si 1 loc pentru stand de alimentatie publica (restaurant de mancaruri traditionale).Ofertele se pot ... citeste toata stirea