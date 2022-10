Targ de flori in centrul municipiului Sfantu Gheorghe

1 Noiembrie, Ziua Mortilor, este un eveniment important pentru oamenii din zona noastra, dar si pentru cei mutati in tara sau chiar in strainatate. Astfel, pentru cei care vor sa pastreze amintirea celor dragi, dar si pentru iubitorii de flori de toamna, marti incepe targul de flori din Sfantu Gheorghe.Targurile de flori din Piata Centrala au devenit o traditie la Sfantu Gheorghe, iar de aceasta data targul va avea loc in perioada 25 octombrie (marti) - 1 noiembrie (marti), fiind inscrisi 14 ... citeste toata stirea