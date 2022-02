Targ de flori in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe

TEGA organizeaza un targ de flori de primavara in centrul orasului Sfantu Gheorghe, unde sunt asteptati 10-15 comercianti, care se pot inscrie la sediul TEGA din strada Crangului nr. 1.Primavara este o perioada in care au loc multe evenimente asociate in mod traditional cu florile, cum ar fi 1 martie sau 8 martie, Ziua Internationala a Femeii. Targul de flori din Piata Centrala se va desfasura intre 26 februarie si 8 martie, perioada in care numarul comerciantilor variaza. In mod obisnuit, ... citeste toata stirea