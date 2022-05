Targ de flori in weekend, in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe

In acest sfarsit de saptamana, in perioada 6-8 mai, la Sfantu Gheorghe va avea loc Targul florilor de primavara, dar si targul producatorilor locali."Trebuie sa spun ca targul de flori este un eveniment important in viata orasului si a localitatilor din jur, interesul este continuu, multa lume cumpara plante pentru a le planta pe balcon sau in gradina: florile fac parte din primavara. Am avut 13 candidati, care vor fi gasiti de vineri dimineata in Piata Centrala. Desi suntem dupa Zilele ... citeste toata stirea