In Sfantu Gheorghe este o traditie ca, in preajma Craciunului, in piata agroalimentara sa existe brazi de vanzare.Comerciantii se pregatesc atat cu produse autohtone, cat si din import, si desi deocamdata exista un singur loc care ofera brazi, acest lucru se va schimba incepand de vineri, 16 decembrie. Piata, administrata de TEGA SA, are in total 16 tarabe pentru brazi, toate acestea urmand sa fie ... citeste toata stirea