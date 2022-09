In acest an va avea loc, pentru a 12-a oara, traditionalul Targ de Toamna in centrul orasului Sfantu Gheorghe. Seria de evenimente organizate de Casa de Cultura "Konya Adam" se va desfasura in perioada 30 septembrie - 2 octombrie.Pe langa targul traditional, unde fermierii, micii producatori si mestesugarii locali isi vor oferi produsele, vor avea loc si o varietate de activitati culturale si de familie. Vineri, 30 septembrie, formatia Bordo Sarkany din Debrecen va da startul evenimentelor ... citeste toata stirea