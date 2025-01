Targu Secuiesc a primit un grant de 60.000 de euro pentru solutii energetice inteligente

Municipiul Targu Secuiesc a castigat un grant de 60.000 de euro prin programul EUCF - European City Facility - Orase pentru orase - sprijin pentru investitii locale in energie durabila. Proiectul, realizat in colaborare cu Universitatea Tehnica din Budapesta, vizeaza cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie."Grantul castigat, in valoare de 60.000 de euro, sprijina elaborarea unor concepte de dezvoltare energetica inteligenta, care pot facilita ... citește toată știrea